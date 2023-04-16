Не слипнутся и будут в разы вкуснее: что добавить в кастрюлю при варке пельменей – маленькая хитрость

Очень неприятно, когда пельмени при варке слипаются и превращаются в комок или же прилипают ко дну кастрюли. Чтобы такого конфуза не случилось, нужно соблюдать простые правила.

Во-первых, пельмени нужно варить в большом количестве воды - на каждые 300 граммов литр воды.

Во-вторых, пельмени не надо размораживать перед варкой, как делают некоторые кулинары. Лучший вариант - кидать их в кипяток замороженными.

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