В два раза выше: аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2023 года – цифры ошеломляющие

Доллар в апреле значительно укрепился к рублю. Всех интересуют, что будет с американской валютой в ближайшие месяцы, а также до конца года.
Эксперты не исключают, что события могут разворачиваться абсолютно по-разному. Не исключено, что доллар может торговаться в диапазоне от 50 до 100 рублей. То есть, быть в два раза дороже или дешевле. Словом, цифра ошеломлящие.
«Форс-мажоры, в результате которых доллар может стоить как 100, так и 50 рублей, конечно же, возможны. Классический форс-мажор был в конце февраля 2022 года. Тогда россияне были готовы покупать валюту и по 100, и по 120 и даже по 150 рублей за доллар. А буквально спустя несколько месяцев доллар стоил чуть более 50 рублей», - считает финансовый аналитик Евгений Коваленко.
Как считает эксперт, в ближайшие месяц-два рубль будет находится в диапазоне от 76 до 82 за доллар.
По материалам 1prime.ru.