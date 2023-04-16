В два раза выше: аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2023 года – цифры ошеломляющие

Доллар в апреле значительно укрепился к рублю. Всех интересуют, что будет с американской валютой в ближайшие месяцы, а также до конца года.

Эксперты не исключают, что события могут разворачиваться абсолютно по-разному. Не исключено, что доллар может торговаться в диапазоне от 50 до 100 рублей. То есть, быть в два раза дороже или дешевле. Словом, цифра ошеломлящие.