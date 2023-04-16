Не вздумайте есть! Какие пасхальные яйца очень опасны – яд, а не еда

Будьте осторожны, употребляя в пищу крашенные пасхальные яйца. Не все они безопасны. В некоторых случаях еда может превратиться в яд. Дело в том, что яичная скорлупа негерметична, и на поверхность яйца попадает все то, что есть на скорлупе.

Так что, для окрашивания яиц использовать нужно только пищевые красители, имеющие сертификат безопасности. Но даже они не могут гарантировать, что, например, аллергику не станет плохо, после того, как он съест яйцо, окрашенное при помощи пищевого красителя.

Опасны и обычные краски (гуашь, акварель, акриловые), поскольку содержат полимеры и растворители. Нельзя использовать для окрашивания яиц фломастеры.

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