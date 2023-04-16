Будет белоснежным, рассыпчатым, растает во рту: что добавить в кастрюлю при варке риса – секрет идеального гарнира

Есть несколько лайфхаков, которые помогут такому привычному гарниру, как рис, стать еще лучше, вкуснее и аппетитнее.

При варке риса в кастрюлю можно добавить немного уксуса. Этот простой прием сделает рис белоснежным, нежным на вкус и рассыпчатым. Как только вода с рисом закипит, введите в нее уксус на кончике чайной ложечки.

Второй полезный для риса ингредиент - соевый соус. Так готовят это блюдо в странах Азии. Рис нужно смешать с соевым соусом из расчета - 50 миллилитров соуса на 150 граммов рисовой крупы. Затем обжарить на сухой сковороде в несколько минут, а уже потом ввести в кипящую воду.

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