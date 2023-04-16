Рухнет до предела: аналитики объяснили, что случится с рублем с 17 апреля – неделя будет сложной

Уже в понедельник, 17 апреля, начнутся новые валютные торги на бирже. По прогнозам экспертов по финансам, предстоящая пятидневка не станет прорывной для рубля.
Аналитики сходятся во мнении, что национальная валюта продолжит курс на снижение. И даже продемонстрирует минимумы. На ближайшей неделе рубль рухнет до предела, а уже потом начнет укрепляться. Произойдет это приятное для многих событие не раньше конца апреля.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По прогнозам, на новой неделе апреля доллар будет торговаться в пределах 80-83 рубля, евро — 88-93 рубля.
«Эти показатели могут стать минимумами для рубля, после чего начнется восстановление российской валюты», - уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Ко второй половине весны цена доллара должна находиться на отметке в 75 рублей.
По материалам 1prime.ru.