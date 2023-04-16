Перечень огромный! Совсем скоро эти товары безжалостно подорожают

Из-за напряженной ситуации в мире и сложностей в логистике, цены на некоторые категории товаров неумолимо поползли вверх. Особенно заметен рост стоимости на бытовую технику: при изначально немаленьких расценках некоторые позиции стали дороже где в два, а где и в три раза.

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Похожая ситуация коснется не только бытовой техники, уверяет экономист Ольга Чурилова. Совсем скоро подорожает абсолютно вся импортная продукция, если еще не.

«Подорожать может весь импортный товар, включая не только бытовую технику, но и средства личной гигиены. На все, что покупается за валюту при слабеющем рубле, конечно, поднимаются цены», — отметила Чурилова в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Удорожание происходит за счет усложненной логистики, ведь некоторые товары, как известно, ввозят в Россию через третьи страны. Однако есть еще один пункт, благодаря которому цена может резко увеличиться, и влияют на это сами потребители.