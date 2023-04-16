Как правильно чистить кисти для макияжа — рассадник кишечной палочки, плесени и дрожжей

Инструменты для наведения красоты нуждаются в уходе, как и любой другой предмет, контактирующий с кожей. Шутки шутками, но несоблюдение гигиены чревато печальными последствиями — появятся высыпания, можно подхватить инфекцию или даже болезнь.

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Исследователи давно изучили вопрос, на кистях для макияжа, независимо от места их хранения, они чего только не нашли: и кишечную палочку, и дрожжи, и плесень — перечень достаточный для того чтобы начать чистить инструменты уже сейчас.

Эксперты советуют мыть кисти для макияжа не реже раза в неделю. Особое внимание уделяйте центру и основанию щетки — местам скопления бактерий.

Наконечник (металлическую часть) погружать в воду не рекомендуется, так как это может повредить инструмент.

По завершении мытья дайте кисточкам высохнуть в горизонтальном положении, после чего храните их в закрытых контейнерах — так на них не будет попадать пыль и грязь.

По материалам spectrumcollections.