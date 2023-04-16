«Выросли в 2,5 раза»: в России массово приобретают товары для кухни и дачи

Стало известно, на какие товары в России увеличился спрос.
Оказалось, товары для кухни, а также бытовая техника для приготовления еды стали пользоваться большой популярностью у россиян. При этом в прошлом году показатели этого же месяца были значительно меньше.
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«В первые месяцы этого года покупательская активность демонстрирует постепенное восстановление... Так, за последнюю неделю по сравнению с сопоставимой неделей перед Пасхой в прошлом году (15-21 апреля) интерес к формам для выпекания оказался выше почти в 2,4 раза, спрос на ножи прибавил два раза, более чем в 1,5 раза выросли продажи тостеров, кухонных комбайнов и мини-печей», – передали слова работников «М.Видео-Эльдорадо» в ria.ru.
К слову, перед дачным сезоном многие россияне хотят купить посуду и технику для готовки на улице.
«Больше всего в последние две недели спросом пользовались печи и грили – рост в три раза в годовом выражении, а продажи техники для приготовления блюд, включая мультиварки, выросли в 2,5 раза...», – добавили эксперты.
Напомним, ранее эксперт рассказала, какие категории товаров подорожают в ближайшее время.