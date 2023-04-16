«Выросли в 2,5 раза»: в России массово приобретают товары для кухни и дачи

Стало известно, на какие товары в России увеличился спрос.

Оказалось, товары для кухни, а также бытовая техника для приготовления еды стали пользоваться большой популярностью у россиян. При этом в прошлом году показатели этого же месяца были значительно меньше.

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