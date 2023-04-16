Можно наслаждаться погодой: в Москву с 17 апреля придут солнце и тепло

Третья неделя апреля (17-23 числа) порадует москвичей весенней погодой. Об этом говорится в новом сообщении научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«С понедельника по четверг - максимальные значения в диапазоне от 14 до 17 градусов в Москве, по области - даже до 18 градусов, - цитирует синоптика ТАСС. - Существенных осадков не ожидается, но все-таки местами небольшой дождь, начиная со вторника, не исключен. По расчетам осадки совсем небольшие могут быть - 2 мм».
«Теплая, весенняя погода, можно призвать москвичей наслаждаться этой погодой».
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По словам метеоролога, с понедельника давление будет понижаться, однако до конца следующей недели оно останется выше нормы. Это приведет к тому, что в небе будет облачно с прояснениями, солнца ожидается достаточно много. Также существенно повысятся ночные температуры воздуха – до 5 градусов тепла.