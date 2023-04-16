Весна называется: на юг России вернулись заморозки

На календаре середина весны, а на юг России надвигаются заморозки. Известный синоптик предупредил жителей ЮФО на 16 и 17 апреля.

«Потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, будут немного отклоняться к западу. И даже в Волгоградской области, отдельных районах Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области прогнозируются заморозки от одного до четырех градусов ниже нуля. Не повсеместные в этих регионах, но все-таки - речь идет о заморозках на воскресенье и понедельник», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что черноморскому побережью отрицательные температуры не грозят даже ночью, но в континентальных районах Краснодарского края и на Ставрополье ожидается заметное похолодание. Однако в дневные часы будет достаточно тепло.

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В Краснодарском крае отрицательные значения не прогнозируются уже во вторник следующей недели, в Ставропольском крае - со среды.