«Просто не сядут и никак не порадуют»: стилист рассказала, какие вещи нужно убрать из гардероба 40-летних красавиц

Стало известно, что в 40 лучше не надевать.

Стилист порекомендовала женщинам не молодиться и забыть о коротких топиках и ярких принтах с мишками и другими анимационными героями.

Также не стоит надевать то, что вы носили 20 лет назад. Если это и стало популярным сейчас.

«Тенденции привязаны не к конкретным возрастным группам, а к тому, какую одежду и для какого случая ты сама выбираешь. Я считаю, что 40 лет – это молодой возраст. Я также не считаю, что людям нужно избегать трендов из-за возраста», – отметила стилист.

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