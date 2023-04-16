Деньги текут к ним рекой: пять женских имен, которые даруют своим обладательницам огромное богатство

Эти пять имен позволяют женщинам зарабатывать крупные суммы и купаться в роскоши.
Оказалось, Ольги притягивают средства своей целеустремленностью. Они могут экспериментировать с должностями и профессиями, пока не найдут свое призвание. Именно оно поможет им разбогатеть.
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«Уже к 30 годам многие обладательницы этого имени живут на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Или мало в чем себе отказывая», – отметили эксперты.
Жажда приключений заставляет Татьяну много трудиться и зарабатывать:
«Татьяны уж точно не будут жить в предвкушении беззаботных пенсионных дней. Даже в преклонном возрасте они стараются открывать новые горизонты и путешествовать по миру, ведь средства на это они заработали еще в молодости».
Маргарита даже может содержать семью. Так она любит быть первой в финансовой сфере:
«Они всю жизнь стараются усердно работать и с легкостью шагают по карьерной лестнице. Внутреннее чутье подсказывает им, когда пора сменить курс и взять груз ответственности на новой должности».
Твердость характера позволяет Ирине стать успешной бизнесвумен:
«Как правило, обладательницы этого имени открывают свое дело и становятся отличными предпринимателями».
Интуиция подсказывает Маринам, где им быть и чем заниматься для привлечения больших средств.
«Девушки являются настоящим магнитом для денег. Они умело пользуются шансами, которые предоставляет им судьба, и раз за разом одерживают победу в денежных вопросах», – заключили в woman.ru.