Найдите пять отличий: IKEA вернулась в Россию, но под другим названием

Отметим, что 15 апреля открылся первый магазин белорусского бренда Swed House. В магазине представлена продукция, напоминающая товары ушедшей из России шведской компании IKEA.

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К слову, дизайн Swed House схож с IKEA. Причем это касается как внешней и внутренней отделки магазина в Москве, так и самого товара.

Напомним, что компания Swed House выкупила два завода в Ленинградской и Кировской областях у прежнего популярного в России мебельного бренда. Об этом сообщили в aif.ru.