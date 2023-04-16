Эксперт оценил последствия: компания Apple разорвала сотрудничество с Россией по этому товару

Стало известно, какой неприятный сюрприз стоит ждать клиентам Apple из России.
Оказалось, не так давно данная крупная компания отказалась от закупок вольфрама и золота в России.
Пользователей техникой Apple стало беспокоить, повлияет ли отказ на цены продукции.
«Как это будет в действительности на мой взгляд: производство вольфрамового концентрата в 2021 году (до санкций) объемы были всего на 3 миллиона долларов в год. От рынка это 3,5%. По золоту, думаю, примерно такие же показатели», – отметил эксперт.
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«Последствия будут минимальные. Плюс ко всему, не исключаю, что Apple будет брать наше же золото и остальные металлы, только на других биржах, через посредников, а значит дороже», – добавил Никита Демин в беседе с vnimanie.pro.