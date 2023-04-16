Стало известно, как маркировка икры скажется на ценах

Стало известно, повлияет ли новая система маркировки икры на ее стоимость.
Отметим, на днях россиянам сообщили о старте эксперимента с икрой. Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
«Маркировка, как и во всех других отраслях, позволит эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью... В пилотном проекте уже планируют принять участие более 30 компаний...», – отметили эксперты.
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При этом эксперимент никак не отразится на стоимости товара.
«Маркировка не окажет влияния на стоимость икры – это подтверждается опытом внедрения в других типах продукции, а также экспертами, которые проводят исследования перед вводом маркировки в каждой новой группе», – передали слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова ria.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказал, как правильно выбрать корюшку.