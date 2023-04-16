«Если мы хотим приумножать деньги»: экономист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в рублях

Стало известно, как грамотно хранить деньги.

Эксперт отметила, что лучше не использовать рубли для накопления средств.

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Хранение сбережений в российской валюте может оказаться небезопасным из-за низкой прибыльности по отношению к инфляции.