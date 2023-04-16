«Если мы хотим приумножать деньги»: экономист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в рублях

Стало известно, как грамотно хранить деньги.
Эксперт отметила, что лучше не использовать рубли для накопления средств.
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Хранение сбережений в российской валюте может оказаться небезопасным из-за низкой прибыльности по отношению к инфляции.
«Что касается валютных вкладов, можно обращаться к квази-долларам, дирхамам, а также юаням. Но самое важное не считать накопительные счета и вклады именно тем инструментом, который поможет ваши деньги приумножить, ведь даже у валюты есть инфляция. Соответственно, если мы хотим приумножать деньги, то мы должны изучать другие инструменты», – отметили в vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как цифровой рубль повлияет на жизнь россиян.