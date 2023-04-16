Этого раствора будет достаточно: эксперты назвали способ избавиться от вони в ботинках

Стало известно, как бороться с неприятным запахом в обуви.

Наступает жаркое время года. В этот период ноги потеют больше, а запах в обуви появляется чаще. Чтобы не доставлять дискомфорт себе и окружающим, возьмите обычное хозяйственное мыло, кипяток и терку.

Вначале нужно вытащить из обуви старую стельку. Затем необходимо натереть на терке три столовые ложки хозяйственного мыла и далее залить стружку кипятком.

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Смеси дают остыть и потом протирают ей внутри обуви. Для большей эффективности можно пройтись средством и по поверхности ботинок. Далее нужно дать обуви высохнуть.