«Она очень упругая»: эксперт рассказал, как правильно выбрать корюшку

Стало известно, как не ошибиться при выборе корюшки в магазине.
Важно обращать внимание на спинку корюшки. Она всегда должна быть полностью черная. Светлый оттенок укажет на то, что рыба лежит на прилавке уже очень давно.
Также у корюшки должен быть ярко выраженный запах огурцов.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Чем дольше лежит рыба, тем она мягче. Можно положить ее на палец, и если она огибается вокруг него, висит, как веревка, то это значит, что корюшка уже давно лежит. Если рыба свежая, то она очень упругая. Если положить ее на палец, то она соскользнет, если удастся сбалансировать, то она будет прямой, слегка загнувшейся», – отметил эксперт.
Желтый оттенок на брюшке скажет об испорченности корюшки, либо о наличии икры внутри. Второй случай бывает редко – только во время нереста. Об этом эксперт рассказал в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты посоветовали необычный способ заваривать чай.