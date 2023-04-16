«Она очень упругая»: эксперт рассказал, как правильно выбрать корюшку

Стало известно, как не ошибиться при выборе корюшки в магазине.

Важно обращать внимание на спинку корюшки. Она всегда должна быть полностью черная. Светлый оттенок укажет на то, что рыба лежит на прилавке уже очень давно.

Также у корюшки должен быть ярко выраженный запах огурцов.

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