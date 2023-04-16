Обрушатся проблемы: от каких знаков отвернутся союзники в Пасху

Овны могут нарваться на конфликт в первой половине для и испортить отношения с окружающими. Но не стоит переживать, так как к концу для все получится уладить и вернуть мир в дом. У Тельцов день будет удачным. Они потратят деньги с пользой и заключить выгодные договоры. Близнецам стоит быть осторожнее в начале дне, быть осторожнее, чтобы не попасть в неприятности. Уже вечером им придется расставить все точки над «и» в отношениях со второй половинкой.

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Раков с головой погрузятся в домашние хлопоты. Уже вечером к ним вернется бумеранг добра. Они смогут насладиться отдыхом. Львам нужно будет собрать все силы, так как придется похлопотать, чтобы достигнуть результатов. А вот Дев ждут приятные встречи. Они получат важную информацию. Весам лучше не расслабляться. Астролог рекомендует им следить за расходами и здоровьем. А вот Скорпиону лучше полагаться только на себя. Если они все сделают правильно, то им выпадет шанс попасть под покровительство влиятельных персон.

Стрельцам придется остерегаться женщин, которые могут доставить им проблем. Делу – время, потехе – час – девиз Козерогов на воскресенье. Хочешь сделать хорошо – сделай сам – Водолеев. Примечательно, что хороший день будет у Рыб, так как они заключат сделки, а вечером им можно будет расслабиться, сообщает rsuite.ru.