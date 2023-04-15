Как вернуть заношенной обуви из замши прежний вид: расправятся все ворсинки

Замшевая обувь выглядит очень красиво, но не каждый умеет ее носить и правильно за ней ухаживать. Иногда достаточно просто попасть под дождь, чтобы новенькие ботинки потеряли приличный вид: ворсинки слипнутся, поверхность начнет лосниться.

Но не расстраивайтесь раньше времени, даже изрядно поношенную замшу можно спасти с помощью обычного нашатырного спирта.

Смешайте 4 ст. ложки подогретой воды с 1 ложкой нашатырного спирта, смочите составом тряпочку из микрофибры и аккуратно потрите ею проблемные места. После того, как замша просохнет, ее поверхность можно расчесать специальной щеткой.

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Источник: xtkani.ru