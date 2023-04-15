Как приготовить сочные куриные голени с маслинами и шампиньонами — потратите не более 15 минут

Если гости уже на пороге, а у вас еще ничего не готово — можете смело взять этот рецепт. На готовку уйдет всего 15 минут вашего времени: просто смешайте продукты, а все остальное за вас сделает духовка.

Вам потребуется: 0,9 кг. чистых куриных голеней, 250 гр. мытых грибов, 200 гр. консервированных маслин, 1 лимон среднего размера, 5 веток тимьяна, 2 ст. ложки прованских трав, 25-30 гр. оливкового масла, соль и молотый черный перец по вкусу.

Выложите куриные голени и грибы на дно формы для запекания, вторым слоем положите маслины, разложите поверх всех ингредиентов веточки тимьяна, посыпьте блюдо солью, перцем и прованскими травами, затем полейте соком одного лимона и оливковым маслом. Разогрейте духовку до 180° и отправьте мясо в печь на 40 минут.

Когда блюдо будет готово, обязательно дайте ему настояться в течение 5-10 минут. Так оно станет еще вкуснее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: menunedeli.ru