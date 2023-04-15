Как разгладить заломы на шторах без утюга и отпаривателя

Гладить такие большие вещи, как шторы очень неудобно: пока разглаживаешь один конец — второй уже опять помялся. Находчивые хозяйки давно отказались от этого утомительного процесса. Вместо того, чтобы часами стоять у гладильной доски, они вешают чистые шторы на карниз и обрабатывают ткань специальным составом.

Инструкция очень простая. Для приготовления средства вам потребуется один стакан воды и 30 мл. кондиционера для белья — подойдет любой. Смешайте ингредиенты, перелейте раствор в емкость с пульверизатором и щедро распылите жидкость по поверхности штор.

Уже совсем скоро на ваших глазах произойдет чудо: заломы на ткани разгладятся сами.

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Источник: cpykami.ru