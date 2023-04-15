Как правильно сварить рис басмати: получится рассыпчатым с первой попытки

Если вы являетесь поклонником риса басмати, но никак не можете научиться его готовить так, чтобы зернышки были рассыпчатыми, а не сбивались в один липкий комок, значит вы что-то делаете неправильно.

Чтобы в следующий раз ваш любимый гарнир получился безупречным, следуйте этим простым правилам:

Соблюдайте пропорции. На 100 гр. риса нужно взять 350 мл. воды.

Осмотрите зерна. У качественного продукта не должно быть сколов, зернышки должны быть одной длины.

Хорошо промойте. Промойте рис несколько раз холодной водой. Меняйте воду до тех пор пока она не станет абсолютно прозрачной, затем слейте жидкость и обсушите зерна на мелком сите.

Нужна правильная посуда. Чтобы рис получился, его нужно варить в посуде с толстым дном.

Используйте сливочное масло. Растопите в кастрюле 40 гр. сливочного масла, добавьте к нему рис. Обжаривайте зерно на слабом огне в течение 4 минут, все это время его нужно аккуратно помешивать деревянной ложкой.

Заливайте рис кипятком. После обжарки рис нужно посолить, залить кипятком, перемешать и на среднем огне довести до кипения.

Варите на минимальном огне. После того, как вода забурлит убавьте мощность плиты до минимальных показателей, накройте кастрюлю крышкой и подождите 20 минут.

Дайте настояться. Когда время пройдет, выключите плиту, но крышку не поднимайте, дайте рису постоять еще 10 минут.

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Источник: menunedeli.ru