Начнет купаться в деньгах: назван единственный знак, который разбогатеет этой весной

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По данным «Стерлеград», счастливчиками весны станут Весы. Для них неожиданно откроются новые возможности, которые поспособствуют тому, что их жизнь кардинально изменится. Отмечается, что перемены коснутся деятельности в интеллектуальной сфере.

Также эксперты добавили, что в этот период нужно будет следить за своим здоровьем с особым вниманием. Будет риск того, что здоровье пошатнется.