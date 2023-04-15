Как правильно завернуть мясо в фольгу, чтобы оно быстрее запеклось

Каждая начинающая хозяйка рано или поздно обязательно заметит, что у фольги есть две стороны: матовая и глянцевая. И тогда у нее возникнет вопрос о том, как правильно заворачивать продукты, чтобы блюдо получилось таким, как было задумано.

Опытные кулинары с уверенностью заявляют, что для того, чтобы продукты быстрее и лучше пропеклись, их нужно выкладывать на блестящую сторону. Когда вы завернете мясо или овощи в фольгу, матовая сторона должна оказаться снаружи.

Этот трюк поможет существенно сократить время готовки, так как матовые поверхности лучше поглощают тепло.

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Источник: vazhnoznat.com