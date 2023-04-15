«Америка исчерпается»: математик раскрыл важную дату для России

В последние годы на Россию обрушилось много испытаний. Санкции, конфликты, пандемия – эта малая часть того, что переживает целая страна. Математик Сидик Афган, предсказавший ряд громких событий в мире, выразил уверенность, что Россия выйдет победителем из мирового конфликта.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперт считает, что Америка потерпит крах, а также потеряет свой статус великой державы, пишет НТВ.
«В 2025 году переломный этап. Америка исчерпается. Америки как великой державы не будет. Скоро она исчерпается. Я так рассчитываю», – заявил Афган.