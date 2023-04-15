Как закрепить цвет на линяющих вещах

Случается так, что яркие вещи оставляют следы красителя на другой одежде или на вашем теле. Чаще всего это происходит в случаях, когда вы надели новую кофту и в процессе носки вспотели или попали под дождь.

Под воздействием влаги новое изделие запросто может полинять и испачкать все, с чем соприкоснется. Чтобы избежать таких неприятностей, специалисты советуют обязательно тестировать каждую обновку на стойкость окрашивания.

Для проверки вам потребуется намочить кончик изделия водой, положить сверху белую салфетку и провести по ней горячим утюгом. Если краска плохо закреплена, то на салфетке обязательно останутся следы соответствующего цвета и вам придется принимать дополнительные меры.

Спасти вещь от потери цвета можно с помощью обычной соли. Для этого разведите половину стакана соли в ведре воды — раствор должен быть комнатной температуры. Замочите изделие на час, а затем постирайте обычным способом. Если соли дома не оказалось, то возьмите четверть стакана уксуса и проделайте то же самое, а для лучшего эффекта добавьте уксус еще и при полоскании.

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Источник: ostirke.ru