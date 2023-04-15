Через 4 дня! Объявлен курс доллара на новую неделю — «американец» рухнет

Доллар установил высокую планку за последний месяц, побив собственный рекорд с января 2023 года. Согласно опубликованному Центральным Банком России курсу валют на 15 апреля, доллар стоит порядка 81,50 рубля.

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При этом финансовые аналитики считают, что уже на следующей недели, а если быть точнее, со среды, 19 апреля, «американцу» подрежут крылышки - валюта значительно ослабнет. Такой крах больно ударит по доллару, который только набирал силы. Рубль же, наоборот, начнет отыгрываться.

Кстати, ряд экспертов делятся мнением о том, что за полгода-год доллар все-таки достигнет своей цели и будет стоит 120 рублей. Поживем, увидим.