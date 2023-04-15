Рост доходов станет космический: три знака зодиака сорвут крупный куш с 17 по 23 апреля

Эксперт подчеркнули, что главное правило – сохранять позитивный настрой и не сидеть на месте, пишет «Сибкрай».

Таким образом приток финансов будет у Дев. Они могут улучшить свое материальное положение во второй половине апреля. Однако астрологи напомнили, что им необходимо уделяйте близким людям больше внимания.

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Также забудут про проблемы с деньгами Весы. Им выпадет шанс переосмыслить свою жизненную позицию и поменять приоритеты.

А вот Рыбы достигнут небывалых высот, но для этого им придется проявить активность и приложить немало усилий.