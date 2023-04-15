Как быстро достать выпечку из формы, если она прилипла ко дну

Ситуация, когда выпечка отказывается покидать форму, знакома многим кулинарам. Но не все знают, как поступать в таких случаях. Новички теряются и пытаются достать коржи с помощью грубой силы, но обычно, это не приводит ни к чему хорошему.

А опытные кондитеры никогда не станут трясти форму или ковырять свой шедевр ножом. Потому что есть более эффективный и безопасный способ извлечь выпечку в целости и сохранности.

Если ваш корж застрял в форме, не спешите — дайте ему остыть. Возможно, уже после этого выпечку получится достать. Если изделие остыло, но не спешит покидать посудину, попробуйте подержать его над кипящей водой, через несколько минут выпечку можно будет спокойно извлечь.

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Источник: belnovosti.by