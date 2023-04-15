Экстремальная разница между ценами на мебель: кто заменит дешевую IKEA

Стало известно, нужно ли ждать снижение цен на рынке мебели.

Эксперт заявил, что привычную дешевую и качественную мебель из IKEA уже не вернуть. Цены отечественных производителей не будут низкими в ближайшее время. Поэтому лучше не откладывать желанный ремонт до лучших времен.

«Лучше не откладывать меблировку и ремонт на потом. Квартира — это ваше личное пространство, где вы просыпаетесь и получаете энергию, которая влияет на ваш день. Если у вас есть потребность в создании интерьера своей мечты, то займитесь этим уже сегодня», – рассказал специалист.

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