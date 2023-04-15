Экстремальная разница между ценами на мебель: кто заменит дешевую IKEA

Стало известно, нужно ли ждать снижение цен на рынке мебели.
Эксперт заявил, что привычную дешевую и качественную мебель из IKEA уже не вернуть. Цены отечественных производителей не будут низкими в ближайшее время. Поэтому лучше не откладывать желанный ремонт до лучших времен.
«Лучше не откладывать меблировку и ремонт на потом. Квартира — это ваше личное пространство, где вы просыпаетесь и получаете энергию, которая влияет на ваш день. Если у вас есть потребность в создании интерьера своей мечты, то займитесь этим уже сегодня», – рассказал специалист.
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«Нет никаких предпосылок, что цены российского производителя мебели пойдут вниз. Сейчас сырье в России стоит недорого, еще большего снижения цен ждать не стоит. Наоборот, они будут только расти. Скачок мировых валют также влияет на стоимость отечественной мебели», – добавил эксперт в беседе с vnimanie.pro.
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