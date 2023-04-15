Это бюджетное средство поможет избавиться от неприятного запаха на кухонном полотенце

Чтобы избавиться от запахов жира и плесени на полотенце, необходимо использовать марганцовку.

Марганцовку растворяют в воде. Нужно получить бледно-розовый цвет. В этом случае вам удастся почистить кухонные полотенца и добиться нужного результата.

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Помимо марганцовки, полотенце намыливают хозяйственным мылом. Затем его замачивают в растворе с марганцовкой. Текстиль держат в растворе 10-12 часов или оставляют там на всю ночь. После чего полотенце стирают привычным способом. Об этом рассказали в ivd.ru.