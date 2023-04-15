Это средство для стирки сломает вашу машинку — лучше даже не пробовать

Производители химии всегда указывают на упаковке для какого вида стирки предназначено то или иное средство. Но иногда в стремлении сэкономить или по невнимательности некоторые покупатели игнорируют эту информацию. И спокойно засыпают порошок для ручной стирки в машину-автомат.

Такое легкомысленное поведение быстро выходит владельцу техники «боком», так как средства для ручной стирки отличаются повышенным пенообразованием. В какой-то момент мыльных пузырей может стать так много, что они полезут через край, влага доберется до «электронной начинки», произойдет замыкание и техника перестанет работать.

Ремонт обойдется в приличную сумму, гораздо большую, чем вы пытались сэкономить на покупке стирального порошка.

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Источник: belnovosti.by