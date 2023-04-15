«Обещают отсутствие комиссий за переводы»: стало известно, как цифровой рубль повлияет на жизнь россиян

Стало известно, какие перемены привнесет цифровой рубль в жизнь россиян.

Оказалось, наличие цифрового кошелька позволит гражданам избавиться от комиссии за переводы.

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К слову, за безопасность цифрового кошелька будет отвечать государство.

«Условно, у вас будет цифровой кошелек. По типу QIWI. Для вас главная гарантия в том, что провайдером инфраструктуры цифрового рубля будет государство, не частная компания. То есть, не будет такого, что провайдер просто возьмет и заберет ваши деньги. Плюс ко всему обещают отсутствие комиссий за переводы и их быстроту», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.