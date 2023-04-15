Простыни будут кипенно-белыми: кипятить ничего не придется

Белые вещи со временем становятся не такими яркими и приобретают желтый оттенок. Хозяйки борются с этой проблемой много десятилетий: покупают дорогие отбеливатели или кипятят вещи в большом тазу. Если вы уже устали от всех этих манипуляций, но до сих пор хотите засыпать на белоснежных простынях, то знайте — есть способ намного проще.

Самые хитрые хозяйки уже давно отказались от магазинной химии и кипячения. Они точно знают, что сохранить белизну вещей можно с помощью нашатыря и перекиси водорода.