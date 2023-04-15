Пять способов избавиться от пыли: эти вещества помогут добиться идеальной чистоты дома

Чтобы мытье полов и мебели в квартире не превратилось в одно сплошное мучение, нужно использовать пять простых советов.
Опытные хозяйки рекомендуют использовать спирт с водой, раствор с солью, уксус с водой, лимонный сок и растительное масло, а также смесь глицерина и воды.
Во-первых, смешайте воду и спирт. Один литр теплой воды и 10 мл медицинского спирта перемешивают, а после смачивают в этом мягкую ткань, затем можно убирать пыль.
Во-вторых, не забывайте про раствор соли. Чайную ложку поваренной соли растворяют в стакане воды и убирают такой смесью только светлые поверхности.
В-третьих, лимонный сок + растительное масло. Кусочки лимона кладут в 30 мл растительного масла. Настойка готовится неделю, после чего ингредиенты заливают стаканом горячей воды. Потом нужно процедить настойку при помощи марли и можно начинать уборку.
В-четвертых, хороший способ избавиться от пыли использовать раствор уксуса. В 500 мл воды добавляют несколько капель пищевого уксуса. И при помощи пульверизатора наносят на поверхности.
В-пятых, можно прибегнуть к раствору глицерина и воды. Глицерин растворяют в воде из расчета 1 к 10. И наносят эту жидкость на ткань и затем протирают поверхности. Об этом рассказали в cleanipedia.com.
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