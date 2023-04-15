Пять способов избавиться от пыли: эти вещества помогут добиться идеальной чистоты дома

Чтобы мытье полов и мебели в квартире не превратилось в одно сплошное мучение, нужно использовать пять простых советов.

Опытные хозяйки рекомендуют использовать спирт с водой, раствор с солью, уксус с водой, лимонный сок и растительное масло, а также смесь глицерина и воды.

Во-первых, смешайте воду и спирт. Один литр теплой воды и 10 мл медицинского спирта перемешивают, а после смачивают в этом мягкую ткань, затем можно убирать пыль.

Во-вторых, не забывайте про раствор соли. Чайную ложку поваренной соли растворяют в стакане воды и убирают такой смесью только светлые поверхности.