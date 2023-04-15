Без примесей и с минимумом жира! Эта тушенка из натурального мяса идеальна по составу и вкусу — Роскачество

Роскачество проверило тушеную говядину 23 торговых марок. Безупречное соответствие стандартам безопасности, идеальный состав, приятные вкус и аромат показала только одна из них.

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Тушенку оценивали по девяти критериям. Кроме мнения экспертов, своим суждением делились и сами потребители. Победитель определился быстро — с колоссальным отрывом им стала тушеная говядина торговой марки «Честный продукт».

Мясная консерва содержит достаточное количество мяса и жира, и полностью соответствует заявленному составу. Также она в меру соленую, а массовая доля белков и жиров полностью отвечает ГОСТу.