Как убрать следы пота и дезодоранта с одежды — безотказный способ

Этот способ вам очень поможет, если вы никак не можете вывести желтые пятна с цветных рубашек. Чтобы справиться с проблемой вам потребуется только бутылек с уксусной кислотой.

Перед проведением масштабных работ нанесите капельку средства на незаметный участок одежды. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как ткань отреагирует на кислоту. Если тест прошел успешно, можете смело намочить уксусом все проблемные места.

Оставьте обработанные изделия в таком состоянии на ночь. Утром вещи нужно будет постирать в тазу и как следует прополоскать, чтобы избавиться от резкого запаха уксуса.

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Источник: belnovosti.by