Названы самые красивые имена по мнению иностранцев — любимые у американцев

Исследователи назвали русские имена, которые кажутся иностранцам красивыми. Опрос провели среди американцев - они назвали свои любимые имена из России, которые прижились бы и за океаном. Интересно? Все подробности в материала сайта Teleprogramma.pro.

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Так, исследованием поделился один из зарубежных глянцевых журналов. Кстати, для нас эти русские имена звучат привычно и кажутся обычными. А вот иностранцы от них в полном восторге.