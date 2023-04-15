Названы самые красивые имена по мнению иностранцев — любимые у американцев

Исследователи назвали русские имена, которые кажутся иностранцам красивыми. Опрос провели среди американцев - они назвали свои любимые имена из России, которые прижились бы и за океаном. Интересно? Все подробности в материала сайта Teleprogramma.pro.
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Так, исследованием поделился один из зарубежных глянцевых журналов. Кстати, для нас эти русские имена звучат привычно и кажутся обычными. А вот иностранцы от них в полном восторге.
Американцы отдали золото рейтинга такому имени, как Вера. Серебро получила Надежда, ну а бронза у Любови. Эта троица популярна и у нас. Для иностранцев эти имена имеют благородное значение. Ими часто называют девочек в Америке.
Еще парочка любимых имен у американцев - Елена (Элен) и Ирина (Ирэн).