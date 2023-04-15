Как отстирать заляпанные жиром занавески — раствор из копеечных средств по совету опытных чистюль

Кухонные шторы нуждаются в особом уходе. Во время готовки на них летит жир, мало того, они быстро впитывают запахи. Чтобы находиться на кухне было в удовольствие, опытные чистюли раскрыли способы, как сохранить белоснежность и свежесть тюли надолго — каждый из них стоит копейки.

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Первый способ. В литре воды растворяем 100 граммов соли, сюда же всыпаем любой порошок. В полученный раствор опускаем шторы и забываем о них на несколько часов. Спустя время полоскаем тюль и стираем ее привычным способом в машинке. Матерые хозяйки уверяют: жирные пятна исчезнут.

Второй способ еще проще. В отсек стиральной машины для порошка добавляем часть любого средства для посуды. Оно с легкостью избавит тюль от пожелтевших пятен.

По материалам belnovosti.by