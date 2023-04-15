Выводим черную плесень в ванной копеечным раствором — пшикаем: берем чайное масло

Выводим черную плесень в ванной копеечным раствором за один пшик: берем чайное масло

Плесень в ванной - выводим одним пшиком. Фото: freepik.com

Если ванная плохо вентилируется в ней может завестись плесень. Как ее убрать раз и навсегда - мы знаем.

Ванная комната - место, где всегда влажно. Это идеальная среда для появления плесени, особенно, если помещение плохо вентилируется. Справиться с такой напастью, как черная плесень, можно и без дорогих химических средств с едкими отдушками. Воспользуйтесь методом, который знали еще наши бабушки.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Избавиться от черной плесени можно копеечным раствором - всего пару пшиков и проблема будет решена. 

Что делать?

Берем 2 чайные ложки чайного эфирного масла и разводим его в половине литра теплой воды. Получившийся раствор заливаем в пульверизатор и тщательно обрабатываем плитку. Оставляем на всю ночь. Утром промываем швы на плитке. Если загрязнения еще видны - проделываем обработку повторно.

По материалам belnovosti.by

Читайте также