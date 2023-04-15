Выводим черную плесень в ванной копеечным раствором — пшикаем: берем чайное масло

Ванная комната - место, где всегда влажно. Это идеальная среда для появления плесени, особенно, если помещение плохо вентилируется. Справиться с такой напастью, как черная плесень, можно и без дорогих химических средств с едкими отдушками. Воспользуйтесь методом, который знали еще наши бабушки.
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Избавиться от черной плесени можно копеечным раствором - всего пару пшиков и проблема будет решена.
Что делать?
Берем 2 чайные ложки чайного эфирного масла и разводим его в половине литра теплой воды. Получившийся раствор заливаем в пульверизатор и тщательно обрабатываем плитку. Оставляем на всю ночь. Утром промываем швы на плитке. Если загрязнения еще видны - проделываем обработку повторно.
По материалам belnovosti.by