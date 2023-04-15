Эти два средства спасут любую ванну: акриловая и чугунная поверхности вновь засверкают от чистоты

Стало известно, как бороться с желтизной на поверхности ванны.
Со временем даже у самой хорошей домохозяйки ванна может покрыться известковым налетом. Желтые пятна из-за жесткой воды трудно предотвратить. Однако от них можно избавиться без особых усилий.
С помощью двух народных рецептов ванна снова порадует вас чистотой и белизной.
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Если в вашем доме стоит чугунная ванна, лучше использовать для очищения девятипроцентный уксус. Нужно набрать в ванну теплую воду, налить туда 500 мл уксуса, перемешать и оставить раствор на 12 часов. После этого воду сливают и протирают поверхность мягкой тряпкой.
В случае с акриловой ванной лучше использовать соду. Ее смешивают с водой до состояния густой кашицы и затем наносят на проблемные участки. Уже через 20 минут смесь смывают, об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, как легко отбелить носки.