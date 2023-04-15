Эти два средства спасут любую ванну: акриловая и чугунная поверхности вновь засверкают от чистоты

Стало известно, как бороться с желтизной на поверхности ванны.

Со временем даже у самой хорошей домохозяйки ванна может покрыться известковым налетом. Желтые пятна из-за жесткой воды трудно предотвратить. Однако от них можно избавиться без особых усилий.

С помощью двух народных рецептов ванна снова порадует вас чистотой и белизной.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Если в вашем доме стоит чугунная ванна, лучше использовать для очищения девятипроцентный уксус. Нужно набрать в ванну теплую воду, налить туда 500 мл уксуса, перемешать и оставить раствор на 12 часов. После этого воду сливают и протирают поверхность мягкой тряпкой.