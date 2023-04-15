Полезное и вкусное открытие: заварите чай в холодной воде

Чтобы сохранить полезные свойства чая, его заваривают в холодной воде.

Вы удивитесь и спросите, возможно ли такое. Да, такой способ существует. Однако он требует больше времени. Зато вы насладитесь по-новому вкусным чаем с сохранением полезных микроэлементов.

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Для того, чтобы приготовить чай, необходимо взять заварочный чайник. В него кладут пару ложек чая и заливают водой. При этом эксперты уточняют, вода должна быть вкусной. Воду из-под крана в этом случае лучше не использовать.