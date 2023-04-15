«Обращайте внимание на дополнительные условия»: эксперт назвала три фактора, которые превратят выплаты по ипотеке в ад

Часто застройщики заманивают потенциальных клиентов низкими ипотечными ставками. Однако они не говорят о дополнительных условиях, которые далее влекут за собой резкое повышение стоимости жилья.
Чтобы не стать жертвой недобросовестных застройщиков, рекомендуется ознакомиться с советами эксперта.
Во-первых, финансовый консультант напомнила уточнять изменение цен от разных вариантов оплаты квартиры. В зависимости от выбора в пользу оплаты наличными или стандартной ипотечной программы сумма может меняться. И это надо учитывать.
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Во-вторых, к финансовой нагрузке может привести и специальная ставка. Обычно она предоставляется лишь на год или два. А далее человек будет будет платить иную сумму.
В-третьих, нужно обращать внимание на итоговую сумму. Важно рассчитывать потенциальную прибыль, которую принесет покупка квартиры через 1-3 года.
«Ну и, безусловно, обращайте внимание на дополнительные условия. Это может быть страхование жизни, стен и другое. При оформлении ипотеки учитывайте общую сумму расходов, как на момент старта, так и в диапазоне ближайших 2-3 лет, ориентируясь на свои цели и задачи», – отметила консультант в беседе с vnimanie.pro.