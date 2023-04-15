Великая суббота: что нельзя делать ни в коем случае накануне Пасхи

Близится один из самых важных религиозных праздников в России – Пасха. В этот день, пор Библии, Иисус Христос воскрес – на третий день своей смерти, после распятия на кресте.

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Верующие люди знают, что Великая суббота, как и другие дни Страстной седмицы, налагает определенные запреты на поведение. В частности, ни в коем случае нельзя развлекаться и веселиться, поскольку после смерти Иисуса наступил траур.

Также субботу накануне Пасхи называют тихой потому, что в этот день не ссорятся, не пьют алкоголь. Принято молиться, посещать храм. Запрещено рыбачить и охотиться; посещать кладбища и поминать усопших, потому что скорбят только по одному умершему – Христу.

На шестой день Великой седмицы нельзя заниматься домашними делами, выносить сор из дома. Все уже должно быть подготовлено к празднику. Правда, печь куличи и красить яйца не возбраняется, только есть их до воскресенья нельзя.

По материалам сайта Царьград