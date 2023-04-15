Эта таблетка творит чудеса: кухонные полотенца отстирывает лучше дорогущих брендов

Многим хозяйкам бывает трудно подобрать средство для стирки, которое бы справилось с загрязнениями на кухонных полотенцах. Жир, пятна, разводы с текстиля просто не сдаются, и тогда их можно победить хитростью, а не тратить баснословные деньги за брендовую химию и заграницы. Понадобится одна таблетка.

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Вот он, лайфхак: отстирает кухонные полотенца и остальной подручный текстиль для хозяйства посудомоечная таблетка. Возьмите ту, что всегда используете для посуды, растворите в теплой воде. Получившимся раствором залейте на час-другой полотенца, после этого постирайте обычным образом.

По материалам сайта Pensnews