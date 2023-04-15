Курс доллара на май уже известен: лучше присядьте

Рост доллара продолжается с конца марта и уже успел побить годовые рекорды. Каким будет курс «американца», спрогнозировал доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

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Экономист считает, что в ближайший период времени доллар не должен сильно меняться. По его словам, цена «зеленого» останется прежней в мае – на уровне 80-85 рублей. Но есть фактор, который может значительно повлиять на курс.

«Если никто из нерезидентов при уходе из России очередную долю забирать не будет, то резкого скачка доллара ждать не стоит. А вот в обратном случае доллар может подскочить. Условно говоря, нерезиденты России идут покупать доллары на бирже, и, так как продавцов не так много, любой нестандартный ход может привести к изменению курса

А вот ситуация с евровалютой не так прозрачна, считает эксперт. По всем законам, европейские деньги сейчас должны стоить меньше, чем доллар. Однако, ее рост продолжается, причем значительно. Поэтому валюта готовится удивлять.