«К проблемам отнеситесь философски»: Глоба 15 апреля обратился к людям

Известный астролог Богдан Глоба – сын Тамары и Павла Глобы. Он регулярно помогает людям ориентироваться в предсказаниях звезд, расшифровывая их послания. И в этот раз сообщил, что ждет народ в субботу, 15 апреля.

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Великая суббота Страстной недели станет продолжением пятничных тенденций, когда время благоприятно для интеллектуальной работы, старта обучения и планирования. Но каждому человеку снова надо полагаться на себя.