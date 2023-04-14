Ванна будет сиять белизной: поможет народная хитрость

Многие хозяйки покупают дорогую бытовую химию — за год набегает приличная сумма. А на самом деле можно тратить намного меньше и результат будет ничуть не хуже. Например, чтобы отмыть ванну добела потребуется минимум финансовых затрат и физических усилий.

Эффективное копеечное средство можно приготовить своими руками. Для этого вам потребуется: 100 грамм лимонной кислоты, 3-4 капли моющего средства, литр подогретой воды и 20 капель любого эфирного масла.

Смешайте все составляющие, полученный раствор перелейте в бутылку с пульверизатором и щедро распылите по всей поверхности ванны. Подождите несколько минут, а затем протрите поверхность мокрой губкой. Результат вас точно порадует: сантехника станет белоснежной.

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Источник: belnovosti.by