Ягодка к ягодке: как добиться хорошего урожая малины — особые подкормки

Чтобы малина дала хороший урожай летом, действовать нужно уже сейчас. Апрель — самое время для того, чтобы внести подкормку. Малина нуждается в азоте, так что подойдет мочевина или аммиачная селитра.
На каждый квадратный метр нужно израсходовать примерно 40 граммов удобрения. Растворите 30 граммов аммиачной селитры в десяти литрах воды и внесите под каждый корень.
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Хорошо до распускания почек обработать малину от болезней 3-процентной бордоской жидкостью.
В мае подкормите малину калийно-фосфорными средствами. Можно использовать древесную золу (1 стакан на 10-литровое ведро с водой) или калимагнезию (30 граммов на каждый квадратный метр). Попробуйте дополнить все 25 граммами суперфосфата.
При внесении удобрений важно соблюдать инструкцию, поскольку большие дозы или неправильное внесение может навредить растениям.
По материалам belnovosti.by.