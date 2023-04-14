Ягодка к ягодке: как добиться хорошего урожая малины — особые подкормки

Чтобы малина дала хороший урожай летом, действовать нужно уже сейчас. Апрель — самое время для того, чтобы внести подкормку. Малина нуждается в азоте, так что подойдет мочевина или аммиачная селитра.

На каждый квадратный метр нужно израсходовать примерно 40 граммов удобрения. Растворите 30 граммов аммиачной селитры в десяти литрах воды и внесите под каждый корень.

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